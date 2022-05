Droga abbandonata nell'ascensore di un condominio a Pisa: i controlli in città e sul litorale

Serata di controlli ieri sera a Pisa, in città e lungo il litorale. Impegnati nei servizi straordinari la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e la municipale, in controlli finalizzati alla prevenzione dei reati di microcriminalità, al contrasto di spaccio e vendita abusiva di bevande alcoliche e alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri.

Nel corso del servizio sono state identificate 84 persone, controllati 18 veicoli e 5 locali. In seguito ad una segnalazione di musica ad alto volume, è stato effettuato nello specifico un controllo in un locale di Marina di Pisa. Qui le forze dell'ordine hanno accertato la presenza di un impianto audio e illuminazione professionale e, tramite successivi accertamenti, sarà valutata la violazione.

Sempre in serata, intorno alle 18.15, la polizia è intervenuta in zona Cisanello per una segnalazione di ritrovamento, all'interno della cabina di un ascensore, di un involucro sospetto. Giunti sul posto, in un condominio, la polizia ha preso in carico l'involucro e a seguito di specifica analisi della Scientifica, è stato accertato che la sostanza contenuta fossero 23 grammi di eroina e 111 grammi di hashish, insieme ad un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente, dal valore al dettaglio di oltre 2mila euro, è stata sequestrata. Proseguono le indagini della Sezione Narcotici per appurare la provenienza e la destinazione dello stupefacente.