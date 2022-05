Festa al parco di Serravalle per il Bee Hotel, l'albergo delle api

Fabio Barsottini vicesindaco di Empoli e Cristina Dragonetti presidente di SintesiMinerva

Apre ad Empoli un nuovo hotel che non serve ad attrarre turisti, ma a salvaguardare l’Ambiente. È stato inaugurato oggi nel parco di Serravalle il primo Bee Hotel dedicato alle api: si tratta di una cassetta rifugio in legno che diventerà luogo di nidificazione e svernamento delle api solitarie. L’albergo è stato affidato alla Cooperativa SintesiMinerva che ha fatto costruire 18 cassette, tutte realizzate in maniera sostenibile e artigianale, che saranno installate in tutte le frazioni del comune.

L’albergo è un tassello del progetto TOBE(E)mpoli del Comune di Empoli, un programma a tutto tondo che intende investire sull’Ambiente attraverso una serie di buone pratiche, a partire dall’aumento del verde urbano e dell’agricoltura, la riduzione dell’utilizzo di prodotti chimici e appunto la protezione delle api.

Il Bee Hotel

Ad aprire le porte del nuovo albergo sono stati, questo pomeriggio, il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini e la presidente di SintesiMinerva Cristina Dragonetti. "Oggi è un giorno di festa per le api e per tutti noi – ha detto il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini - L’installazione di questi hotel per api in tutte le frazioni di Empoli rappresenta un modo concreto per aiutare le api, difendere la biodiversità e garantire a tutti noi la fertilità delle coltivazioni agricole locali. L’auspicio è che questo possa sensibilizzare tutti i cittadini a prestare attenzione a questi importantissimi insetti impollinatori, magari ospitando questa buona pratica anche nel giardino o sul terrazzo di casa. Basta poco per contribuire a migliorare il mondo in cui viviamo".

"Sono molto contenta di questo progetto – ha detto la presidente di SintesiMinerva Cristina Dragonetti – che rappresenta un passo deciso verso una maggiore sostenibilità ambientale. Le api sono un tassello fondamentale per la vita sulla Terra, permettono l’impollinazione e quindi la vita delle specie vegetali e animali. Un’animale tanto piccolo con un ruolo tanto grande, che abbiamo il dovere di tutelare. Ringraziamo il Comune per averci coinvolto. Come SintesiMinerva siamo molto sensibili al tema dell’Ambiente che è uno dei capisaldi del nostro fare cooperativa. Si tratta anche di un progetto all’insegna dell’inclusività, altro elemento che definisce la nostra Cooperativa".

Il pomeriggio è stato anche l’occasione per presentare il libro 'Green Please. Resilienza, riciclo, sostenibilità' della giornalista Ludovica Amici. Alla presentazione, organizzata dalla libreria La San Paiolo Libri & Persone di Empoli, ha partecipato l’autrice intervistata dall’assessore del Comune di Empoli Valentina Torrini. Il libro è un’inchiesta, numeri alla mano, sulla situazione ambientale attuale in Italia e nel mondo, e sugli effetti umani e sociali dei cambiamenti climatici. Un libro rigoroso per pensare al rapporto tra Uomo e Natura e programmare un futuro, non troppo lontano, di sostenibilità.

I BEE HOTEL. Hanno dimensioni 44 X 28 (base) X 6,5 cm, colore rovere e/o castagno chiaro. I materiali utilizzati sono naturali: legno massello di abete, multistrato di pioppo; compensato di pioppo; canna domestica (arundo donax); tronchetti di legno varie essenze (erica arborea, cerro etc.) e rete metallica con maglia quadra. Saranno forniti e disposti nell’area di posizionamento delle casette anche 18 cartelli per spiegare ai visitatori, lo scopo del progetto e le finalità degli hotel per le api.

Fonte: SintesiMinerva