Gli studenti del Pontormo puliscono Empoli con gli 'Angeli del Bello'

Sabato 14 maggio 2022, la 2B del Liceo Scientifico "Il Pontormo" di Empoli ha partecipato al "Camminpulendo" per le vie del centro della città, evento promosso dalla Onlus "Angeli del Bello", che si occupa della tutela del paesaggio con eventi di sensibilizzazione della cittadinanza, con l’organizzazione di micropulizie di piazze e luoghi centrali delle città, con il finanziamento di Alia.

I ragazzi, accompagnati da due docenti e le due organizzatrici di Angeli del Bello, si sono cimentati nella pulizia di alcune vie e piazze della zona centrale del comune di Empoli con vivo entusiasmo e sentito senso civico.

Questi eventi hanno come obiettivo: la sensibilizzazione degli adolescenti al decoro e al rispetto dell'ambiente in cui vivono o operano; il senso di collaborazione tra pari; la presa di coscienza che tutti dobbiamo contribuire a creare e mantenere il bello che ci è dato, nucleo centrale della disciplina di Educazione Civica, che da due anni è entrata a far parte della didattica scolastica di ogni ordine e grado.

L’Istituto "Il Pontormo" sarà di nuovo protagonista di eventi simili nella seconda parte dell’anno, con l’intenzione di sensibilizzare la cittadinanza del territorio, che già in questa occasione ha dimostrato di apprezzare l’impegno dei ragazzi, con la speranza di costituire anche una sede degli "Angeli del Bello" nel comune di Empoli.

Fonte: Liceo Scientifico "Il Pontormo" Empoli