Incidente stradale questa mattina alle prime luci dell'alba sulla via per Camaiore, in provincia di Lucca. Coinvolta un'auto, che sarebbe finita contro uno degli alberi che costeggia la strada. Sul posto, intorno alle 6.15, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca con due mezzi e i carabinieri.

Nell'incidente è rimasta ferita una persona, presa in carico dai sanitari del 118 intervenuti.