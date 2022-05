Pd Empolese Valdelsa lancia il tesseramento 2022: "Rafforzare il partito con l'inclusione"

Lo scorso anno il Partito democratico Empolese Valdelsa aveva proposto una campagna di tesseramento originale, costruita sul ricordo di figure del passato di diversa estrazione politico-culturale, riconducibili al campo del centrosinistra e come modello della buona politica: quattro donne e quattro uomini: Tina Anselmi, Enrico Berlinguer, Nilde Iotti, Lina Merlin, Teresa Mattei, Aldo Moro, Sandro Pertini, Giovanni Spadolini.

Si parte dalle 2246 sottoscrizioni del 2021, che pongono nel panorama regionale l’Empolese Valdelsa quarta federazione per tesserati, dopo Firenze, Siena e Pisa.

Visto il successo ottenuto, anche in termini di aumento degli iscritti, il segretario della federazione Jacopo Mazzantini ha deciso di rinnovare la sfida e creare una campagna di tesseramento unica per l’Empolese Valdelsa: "I fatti di questi mesi ci hanno toccato profondamente e ci siamo chiesti come affrontarli politicamente. Nel momento in cui il Paese stava provando a rialzarsi dopo due anni di pandemia, abbiamo assistito a quello che non pensavamo potesse più accadere. L’invasione di Putin ai danni dell’Ucraina ha riprodotto per la prima volta in Europa dopo quasi ottant’anni una guerra di aggressione di una grande potenza ai danni di un Paese più piccolo confinante.

Di fronte a un passaggio cruciale della Storia, l’Unione Europea, così come era stato per il contrasto al coronavirus, si è dimostrata ancora una volta unita, condannando quanto accaduto. Si è rivelata giusta la nostra linea europeista, che il Pd ha sempre portato avanti, anche quando non era popolare, anche quando tutti gli altri si dichiaravano sovranisti o euroscettici.

Senza l’Unione Europea non avremmo retto. Per questo motivo è al tema dell’inclusione e dei diritti che abbiamo ispirato la nostra campagna del tesseramento del 2022. Il claim della nostra campagna è “Essere come tuttə”. Uno slogan che termina volutamente con lo schwa, la “e” rovesciata dell’alfabeto fonetico internazionale, utilizzata come formulazione lessicale inclusiva per definire un gruppo misto di persone e superare il predominio del genere maschile: simbolo di una collettività che valorizza, appunto, tuttə nelle loro intime specificità.

Se vogliamo rafforzare l’identità politica del nostro partito dobbiamo partire da questi capisaldi: lotta alle disuguaglianze ed inclusione".

Quattro soggetti per le tessere e un manifesto che li ricomprende tutti, ispirato al tema dell’uguaglianza, nelle sue declinazioni più attuali: dai diritti civili a quelli sociali, dai diritti sul lavoro all'ambiente: "Destinato a diventare - precisa Mazzantini - il vero paradigma di uguaglianza, considerato come rischiamo di consegnare il pianeta alle generazioni".

Come l'anno scorso, dunque, anche la campagna 2022 ci sarà una tessera per ciascuna tematica e l'iscritto potrà scegliere quella preferita.

Il concept grafico è di Camilla Garofano: "Ci tengo a ringraziare Camilla - aggiunge Mazzantini - perché nel bellissimo manifesto realizzato, ha reso perfettamente il messaggio politico che volevamo trasmettere graficamente".

"L'idea dell'illustrazione nasce da un dialogo con i membri del Partito democratico - spiega l’illustratrice Camilla Garofano -. Il concetto era quello di rappresentare le lotte per i diritti della comunità tutta. Ecco perché le tessere sono state pensate come una specie di puzzle, per dare l’idea di incastrare insieme i diritti, a formare un disegno interconnesso nella comunità.

Una società migliore passa dai diritti ottenuti da tutti i membri che ne fanno parte, allo stesso modo ogni tessera parla di un argomento specifico, ma se unita alle altre forma un disegno più complesso in quella che vuol essere una metafora visiva di una società funzionante".

Il tesseramento sarà promosso anche attraverso iniziative pubbliche che verranno organizzate su questi temi nel corso dell’anno e in occasione delle Feste de l’Unità durante l’estate.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa