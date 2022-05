Playoff, La Patrie ai nastri di partenza contro Monfalcone: "Un traguardo per tutta San Miniato"

Al Pala Crédit Agricole inizia la serie Playoff per La Patrie San Miniato contro Pontoni Monfalcone, ottava classificata del girone B.

Si inizia domenica 15 maggio alle ore 18:00 per poi proseguire con gara 2 sempre fra le mura amiche martedì 17 maggio, per poi spostarci in terra friulana venerdì 20 per gara 3. Eventuale gara 4 si giocherà sempre in terra friulana mentre eventuale gara 5 sarà di nuovo a casa nostra.

"Non mi stanco di ripetere e sottolineare il grande traguardo raggiunto per aver concluso una regular season fatta di 24 vittorie e 6 sconfitte. È stato veramente qualcosa di incredibile frutto del lavoro svolto in ogni singolo allenamento. L’ultima vittoria è arrivata davanti ad un grande pubblico che per tutta la stagione ci ha sostenuto. Vorremmo che questa atmosfera si ripetesse anche domani!" Queste sono le prime parole di coach Marchini alla vigilia di gara 1.

"Incontriamo in questa serie una compagine che dal mio punto di vista non vale l'ottavo posto, ma molto di più. Monfalcone è una squadra lunga, con undici giocatori che possono entrare in campo e completa perché presenta un mix di giocatori giovani, con qualità atletiche e forza fisica, e un gruppo di giocatori molto esperti che sanno come vincere certe partite. Vale la stessa cosa dal punto di vista tecnico nel senso che è un team con tiratori di qualità (Mazic, Scutiero e Rezzano) così come giocatori abili ad attaccare il ferro (Naoni, Bacchin, Prandin) e lunghi pericolosi dentro l'area come Medizza. Rezzano, Coronica, Prandin sono i più esperti avendo giocato anche in categorie superiori.

Noi dobbiamo impattare la serie giocando una partita come domenica con Vigevano, dove siamo stati solidi, attenti e aggressivi quanto lucidi in fase difensiva. Oggi dovremo cercare di attaccarli con pazienza mettendo in campo ciò che ci ha caratterizzato lungo tutta la stagione. Vogliamo far bene, vincere la prima gara della serie sarebbe molto importante".

Vi aspettiamo numerosi al Palazzetto!

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa