Si allontana dalla famiglia al mare, ricerche a lieto fine per un bimbo di 7 anni

Spavento ieri pomeriggio sul litorale pisano per una famiglia che aveva perso le tracce del figlio di 7 anni. Uno spavento che fortunatamente si è risolto, una disavventura finita con il ritrovamento del proprio bambino che si era allontanato perdendosi. È in tarda serata, intorno alle 19.30, che scatta la telefonata della mamma alla polizia di Pisa, da uno stabilimento balneare di Tirrenia. Preoccupata, comunica agli agenti di aver perso di vista il figlio, che intanto stava facendo il bagno insieme ad alcuni coetanei.

Mentre una pattuglia si è diretta sul posto, un'altra segnalazione è giunta in Questura per il ritrovamento di un bambino, solo e spaesato. Era il piccolo di 7 anni, ricercato dalla famiglia e dagli agenti, che si trovava in un altro stabilimento balneare, distante dal luogo in cui era scomparso. La polizia lo ha immediatamente raggiunto prendendolo in carico fino all'arrivo dei familiari che, dopo l'iniziale disperazione, hanno tirato un sospiro di sollievo riabbracciando il figlio e ringraziando gli agenti.