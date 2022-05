Torna il Dem Festival, evento totalmente gratuito organizzato dal Partito democratico di Empoli con ospiti di rilievo nazionale. Quattro giorni, dal 19 al 22 maggio, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli ricchi di dibattiti, incontri, confronti e presentazioni di libri.

La terza edizione del festival si presenta con nomi di forte richiamo del mondo dei Democratici e non solo: Simona Malpezzi (19 maggio), Matteo Renzi (19 maggio), Carlo Calenda (20 maggio), Enrico Letta (21 maggio), Iacopo Melio (21 maggio), Debora Serracchiani (21 maggio), Giuseppe Provenzano (21 maggio), Livia Turco (21 maggio), Achille Occhetto (21 maggio), Simona Bonafè (21 maggio), Eugenio Giani (22 maggio). Andrea Orlando (22 maggio), Angelo Panebianco (22 maggio).

Oltre trenta ospiti fra politici, amministratori, giornalisti, intellettuali, scrittori si daranno il cambio sul palco del PalaExpo. Come si evince dai manifesti, l'edizione 2022 vuole evidenziare l'attacco alla democrazia. Vari temi per il programma molto ambizioso del Dem Festival 2022: dal lavoro alla parità di genere, dall'educazione sessuale alla giustizia sociale per non parlare del Pnrr.

Il programma sarà pubblicato sul sito www.demfestival.it, per informazioni 0571 700023

Dem Festival 2022 - Il commento

"Anche quest’anno molte personalità illustri delle istituzioni, della cultura e della politica faranno tappa a Empoli nei giorni del Dem Festival a riconferma del protagonismo che riveste la nostra città a livello nazionale. Siamo felici di poter confermare un appuntamento che sta diventando una tradizione sempre più conosciuta e apprezzata dai cittadini empolesi e toscani- afferma Lorenzo Cei, segretario del Partito Democratico di Empoli-. Per l’organizzazione voglio ringraziare i giovani democratici di Empoli, Sara Fluvi, che si è occupata dei contatti con gli ospiti, Tommaso Soldi, responsabile grandi eventi del Pd Empoli. Mi preme ricordare la cosa più importante, ovvero che senza l’impegno e la passione dei nostri volontari questa manifestazione non potrebbe esistere".

"Il Dem Festival è completamente autofinanziato- dichiara Irene Macchi, tesoriera del Pd Empoli- Abbiamo, come negli anni scorsi, promosso un fundraising fra i nostri iscritti e volontari. Lo scorso anno raggiungemmo la cifra di 7000 euro e contiamo di replicare anche per questa edizione".

"Faremo promozione sia a livello mediatico che social- aggiunge Alice Santaniello, responsabile della comunicazione-, Ci saranno dirette facebook sui nostri account Facebook e Instagram di tutti gli eventi principali. In questo ci aiuteranno i Giovani democratici, che tanto ci supportano nell’organizzazione dell’evento".

Per chi non potrà essere presente infatti saranno disponibili sulle pagine Facebook del Dem Festival e del Pd di Empoli le dirette degli eventi dal palco principale, con la regia di Connecta. Un ringraziamento particolare a Stefano Pagliai per le creazioni grafiche.

Gli altri spazi

A completare l'offerta del Dem Festival ci sarà uno spazio dedicato ai bambini con tanto di laboratori condotti da educatori e coordinati da Andrea Cristalli, un'agorà dedicata alle associazioni del territorio attive in zona e infine un punto ristoro all'ingresso del Palazzo delle Esposizioni.