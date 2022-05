A lezione di sport in piazza Gramsci a Empoli

Giovedì 19 maggio 2022, si terrà l'evento "Banca Generali Un Campione per Amico", la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da protagonisti dello sport come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per l’undicesimo anno consecutivo, con Banca Generali. Sarà ospitato in piazza Gramsci a Empoli: per una mattina, la piazza sarà palestra a cielo aperto con i quattro testimonial pronti, a partire dalle 9.30, a insegnare a bambine e bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cosa vuol dire vivere lo sport dal punto di vista dell'attività fisica ma anche dei valori che esso porta con sé.

Per lo svolgimento della manifestazione saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità. In particolare, dalle 7 del 18 maggio alle 18 del 19 maggio 2022, saranno in vigore le seguenti disposizioni: piazza Gramsci (Area a parcheggio), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; lato ovest della piazza, tratto compreso fra via Salvagnoli e via Socco Ferrante, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; lato sud della piazza, tratto compreso tra il civico 48 e il 57, sul lato opposto (stalli adiacenti al marciapiede alberato), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa