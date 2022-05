"Arte per la riforestazione": un'asta online per una città più verde

L’arte contemporanea può diventare ossigeno: questa è l’idea alla base di Arte per la Riforestazione, nuovo progetto di Associazione Arte Continua che vede la sua prima iniziativa di raccolta fondi dal 16 maggio al 13 giugno 2022, con il coinvolgimento di più di 15 importanti artisti internazionali: Per Barclay, Massimo Bartolini, Loris Cecchini, Leandro Erlich, Alberto Garutti, Antony Gormley, Carsten Höller, LABINAC (Maria Thereza Alves e Jimmie Durham), Cildo Meireles, Giovanni Ozzola, Mimmo Paladino, Tobias Rehberger, Kiki Smith, Pascale Marthine Tayou, Nari Ward e Sislej Xhafa.

Le opere da loro donate sono protagoniste di un’asta online curata da Pandolfini Casa d’Aste destinata a finanziare un progetto di riforestazione urbana con il supporto del Comune di Prato nell’ambito di Prato Forest City, su progetto di Stefano Mancuso e PNAT.

L’obiettivo è sostenere concretamente un intervento di riforestazione nella città di Prato, nei quartieri popolari dell’area Tobbiana-Allende.

L’iniziativa nasce dall'incontro di Associazione Arte Continua con Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, Professore dell'Università di Firenze e co-fondatore di PNAT, e dal bisogno di valorizzare il legame dell' arte come “nutrimento” vitale per tutti noi con quello delle piante generatrici di ossigeno, indispensabile per l'esistenza stessa della vita dell'uomo e del nostro pianeta.

Il progetto è stato presentato lo scorso settembre, in occasione dei 25 anni dalla prima edizione di Arte All’Arte: seguendo le orme del progetto Arte x Vino = Acqua, Associazione Arte Continua prosegue la sua attività di promozione di iniziative di arte pubblica in grado di connettere artisti della comunità internazionale dell’arte con i territori, innescando processi di sviluppo locale e creando connessioni sociali e culturali.

Grazie alla reputazione e alle relazioni con il sistema dell’arte internazionale che Associazione Arte Continua ha consolidato in oltre 30 anni di attività, sono 36 le opere d’arte per la riforestazione che saranno destinate alla campagna di raccolta fondi, generosamente donate da Per Barclay, Massimo Bartolini, Loris Cecchini, Leandro Erlich, Alberto Garutti, Antony Gormley, Carsten Höller, LABINAC (Maria Thereza Alves e Jimmie Durham), Cildo Meireles, Giovanni Ozzola, Mimmo Paladino, Tobias Rehberger, Kiki Smith, Pascale Marthine Tayou, Nari Ward e Sislej Xhafa. La prima fase della raccolta fondi è l’asta online curata da Pandolfini Casa d’Aste, che si terrà dal 16 al 29 maggio 2022, per il progetto Arte per la Riforestazione.

I fondi raccolti potranno consentire di creare un’area boscata capace di fissare 3000 kg di CO2 all’anno e abbattere le polveri sottili provenienti dall’intenso traffico della zona, offrendo allo stesso tempo agli abitanti del quartiere uno spazio verde di relax a contatto con la natura. L’iniziativa prevede di raggiungere questi risultati tramite la messa a dimora di circa 300 alberi di diverse specie.

L’iniziativa e il progetto saranno presentati venerdì 20 Maggio dalle 18:30 a Milano all’ADI DESIGN MUSEUM, Piazza Compasso d’Oro 1, Interverranno: Andrea Cancellato, Direttore del Museo del Design; Mario Cristiani (Presidente di Associazione Arte Continua); Stefano Mancuso (Botanico, Accademico e co-fondatore di PNAT); Valerio Barberis (Assessore Urbanistica del Comune di Prato)

I Partecipanti al Progetto

Associazione Arte Continua

Associazione Arte Continua da 32 anni è impegnata ad offrire regolarmente iniziative di arte pubblica che coinvolgono artisti della comunità internazionale dell’arte, non concentrate solo nelle grandi città ma diffuse sul territorio. Associazione Arte Continua è un ente non profit che, grazie all’aiuto di donazioni e sponsorizzazioni di privati ed aziende, riesce a realizzare attività di arte pubblica, innescando processi di sviluppo locale e creando connessioni sociali e culturali. Il motore dell’Associazione è il tentativo di creare, sia nei piccoli borghi che nelle città, sempre in collaborazione con le comunità locali e le istituzioni, un punto di equilibrio tra città e campagne e produrre nuovi legami fra arte, architettura e paesaggio, restituendo all’arte un ruolo centrale nella costruzione delle città e del territorio, nel rispetto delle specificità. Associazione Arte Continua è impegnata nella realizzazione di diversi progetti che coinvolgono l’arte contemporanea come motore per il miglioramento delle condizioni sociali e ambientali.

Comune di Prato

Il Comune di Prato è in continuo aggiornamento della sua identità contemporanea, grazie anche all’azione propositiva svolta negli ultimi trent’anni dal Centro per l’Arte contemporanea “Luigi Pecci”.

Negli ultimi anni Prato ha sviluppato importanti politiche di riciclo delle acque industriali, riciclo dei tessuti e risparmio energetico. Il rapporto sempre più stretto della città con i partner istituzionali europei ha fatto sì che la Prato dell’innovazione e dell’economia circolare sia uno scenario perfetto per una collaborazione artistica internazionale. La città è impegnata in importanti progetti di riforestazione urbana come Prato Urban Jungle (www.pratourbanjungle.it) e Prato Forest City (www.pratoforestcity.it ). I progetti del Comune di Prato vedono la collaborazione di scienziati, architetti, urbanisti ed esperti di livello internazionale, come il professor Stefano Mancuso e l’architetto Stefano Boeri.

Stefano Mancuso | PNAT

Stefano Mancuso è un botanico, accademico e saggista italiano. Scienziato di prestigio mondiale, attualmente è Professore di arboricoltura generale ed etologia vegetale presso l’Università di Firenze, oltre che direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV), accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili, direttore della Fondazione per il futuro delle città e co-fondatore di PNAT. Mancuso partecipa all’asta solidale insieme a PNAT, società spin-off dell’Università di Firenze che si occupa di trasferire le conoscenze sul mondo vegetale nella realizzazione di innovazioni tecnologiche, integrando le piante nello stile di vita delle persone a 360 gradi.

Pandolfini Casa d’Aste

Pandolfini Casa d’aste è stata fondata nel 1924 per la vendita di mobili, arredi ed oggetti d’arte appartenenti a grandi alberghi, ville e dimore della nobiltà fiorentina e grandi collezioni private. Oltre alla prestigiosa sede fiorentina presso il palazzo Ramirez Montalvo, la casa d’aste si è espansa negli anni sul mercato italiano ed internazionale, aprendo nuove sedi a Roma e Milano.