Artigianato, i maestri raccontano le loro storie e i loro prodotti in un podcast

Gli artigiani si raccontano in prima persona, svelano i segreti del mestiere, i successi, le difficoltà, come nascono le idee e come prendono la forma di gioielli funambolici, ricami da star, legni intarsiati, pitture decorative rinascimentali contemporanee, tortellini a regola d’arte e tappeti di culture vicine e lontane. “La Voce del Maestro” è il podcast dedicato ai Maestri Artigiani della Toscana, sviluppato da Artex e promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con Confartigianato Imprese Toscana e Cna Toscana. Dopo il successo dei primi quattro episodi pilota usciti a cavallo tra il 2021 e il 2022, arrivano le nuove sei puntate, in programma, con cadenza mensile, fino a novembre.

Le voci e le storie che si potranno ascoltare sono quelle di Federico Vianello, gioielliere (uscita podcast 23 maggio), della ricamatrice Franca Verteramo (16 giugno), del maestro di intarsio ligneo Santi Del Sere (15 luglio), della pittrice e decoratrice Alison Woolley (22 settembre), del maestro pastaio Piero Stocchi (20 ottobre) e della restauratrice di tappeti Orna Bachar (17 novembre).

La Voce del Maestro sarà come sempre accompagnata da Davide Piludu Verdigrs, vocal coach e intervistatore per l’occasione.

“Questi racconti in prima persona ci permettono di scoprire ciò che si trova dietro l’oggetto o l’opera per entrare nella visione del maestro” spiega Giovanni Lamioni, presidente di Artex. “L’obiettivo del podcast è diffondere la cultura dell’artigianato artistico attraverso il racconto dei protagonisti del settore e delle loro storie. I Maestri Artigiani toscani diventano così soggetti attivi nella promozione del settore e nella sua valorizzazione culturale”

Fonte: Ufficio Stampa