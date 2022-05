Consultorio Diocesano di San Miniato, Open Day rivolto a tutti

In occasione della Giornata Nazionale della Consulenza Familiare prevista sabato 28 Maggio 2022, il Consultorio Familiare Diocesano Alberto Giani propone un Open Day presso la sua nuova sede, in via Vittime del Duomo n. 4, a San Miniato, dalle ore 9.30 alle 12.30, iniziativa volta alla conoscenza e promozione delle sue attività.

A chi ci rivolgiamo

A tutti - singoli, coppie, famiglie con bambini, adolescenti, giovani, persone mature e anziane - coloro che abbiano interesse e piacere a visitare i locali del Consultorio: le stanze adibite alle consulenze, la sala per gli itinerari formativi di gruppo, la segreteria, dove si raccolgono le richieste e si effettua la prima accoglienza.

Che cosa faremo

Insieme a Moira Checcucci e Gabriella Boldrini, consulenti familiari dell’equipe del Consultorio, oltre alla visita guidata degli spazi della nuova sede, sarà possibile, per chi lo desidera, conoscere in modo diretto le informazioni utili per capire in che cosa consista il servizio di consulenza: sapere, per esempio, quanto tempo può durare un eventuale percorso, come si svolgono i colloqui in modalità online, quali obiettivi possono essere raggiunti, che cosa si intende in concreto per “relazione di aiuto” e conoscere le possibili competenze che si possono acquisire e mettere in atto nella vita quotidiana (es. regolazione delle emozioni, comunicazione efficace, capacità di sapersi relazionare con sé stessi e con gli altri, gestione dei conflitti…).

Saranno offerte, inoltre, tutte le altre indicazioni, riguardo ai servizi e alle attività in corso di svolgimento o programmate a breve. Saremo in Ascolto di tutti coloro che interverranno e delle eventuali proposte o richieste specifiche, che potranno emergere.

Fonte: Consultorio Familiare "Alberto Giani" Diocesi di San Miniato