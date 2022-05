Eclissi di Luna, le immagini dello spettacolo all'alba su Firenze

Eclissi lunare questa mattina all'alba. Il fenomeno de la cosiddetta 'Luna Rossa' si è verificato questa notte, tra 15 e 16 maggio 2022, ma in Italia è stato visibile solo per la prima parte.

Come spiegato dalla Città Metropolitana di Firenze, che ha ripreso il fenomeno sopra la città da Fiesole, è stato possibile osservare la "fase finale della parzialità, poco prima dell’inizio della fase totale e la consueta luna rossa delle eclissi che, però, in Italia non è stato possibile vedere, dal momento che la luna è tramontata pochi minuti dopo essere stata oscurata totalmente dall’ombra terrestre, alle ore 5 e 29".

Immagini spettacolari quelle della Luna che, piano piano scompare, fino a diventare un piccolo e sottilissimo cenno nel cielo sopra Firenze. Ecco le riprese da Fiesole.

Eclissi di Luna: il video