Engo festeggia il primo anno di attività: carburante di qualità al migliore prezzo

Domenica 15 maggio la stazione di servizio Engo a Brusciana (Empoli) sulla nuova strada 429 ha festeggiato il primo anno di attività, un evento importante al quale si sono unite numerose persone che hanno voluto condividere con tutto lo staff questo primo importante traguardo.

Un’apericena e la musica dal vivo hanno fatto da contorno a una splendida serata, un evento sentito e partecipato da amici e clienti i quali hanno voluto manifestare ancora una volta la propria stima e fedeltà nei confronti di una realtà che fa della qualità e del servizio i propri punti di forza.

Un progetto coraggioso e importante, un’area di servizio completa ed efficiente, qualità e competenza come obiettivi primari a prezzi estremamente competitivi.

Ricordiamo che con Engo avrai tecnologia avanzata, carburante performante e qualità a un prezzo altamente vantaggioso, all'interno di un'area full service. A disposizione benzina e gasolio, classico o performante, metano e gpl, colonnine per le ricarica elettrica e un distributore dedicato per mezzi pesanti.

Engo rifornisce non solo le auto alimentate con carburanti tradizionali, ma anche quelle elettriche, attraverso l'utilizzo delle colonnine plug-in, oltre ai mezzi alimentati con carburanti alternativi come metano e gpl.

Per i tir è disponibile la sosta come pure l'area docce e servizi igienici per chi viaggia su lunghe percorrenze. Ai camper invece è dedicata un'area attrezzata per scarico servizi igienici e rifornimento acqua.

Con Engo il tuo viaggio sarà più comodo e rilassante. All'interno dell'area di servizio infatti sarà possibile fermarsi per un break nell'area Bar-Ristorante. Passa a fare colazione, fermati per pranzo o cena, fai un breafing di lavoro durante un aperitivo: ogni scelta è a tua disposizione.

Da Engo puoi fare rifornimento utilizzando la tua card cliente personalizzata, che ti dà il diritto di accedere alle diverse promozioni che troverai attive sempre. Un esempio? Per ogni 100 euro spesi in carburante con la tua Engo Client Card, avrai una colazione gratis!

Potrai rifornirti anche utilizzando la tua carta personale aderente ai circuiti internazionali DKV e UTA.

Un sentito ringraziamento da parte di tutto lo staff a tutti coloro che hanno partecipato, a tutti coloro che quotidianamente scelgono Engo e un caloroso benvenuto a coloro che decideranno di scegliere la qualità e la convenienza della nostra area di Servizio.

Vi aspettiamo!

Engo

SRT 429 Km. 32 + 665

Loc. Brusciana – Empoli (FI)

0571 932608

info@engofuel.it

Orario

Servito

Dal lun al ven 6.00-21.00

Sab 7.00-12.00 16.30 - 19.00

Dom 8.00-13.00 16.00-18.30

Self H24