Fermato per un controllo, risultava scomparso da 5 anni per una denuncia del padre

Il padre aveva denunciato la sua scomparsa 5 anni fa, mentre pochi giorni fa è stato trovato durante un controllo dei carabinieri nel Grossetano.

La storia che ha dell'incredibile riguarda un uomo fermato dai carabinieri per un controllo di routine. La verifica dell'identità ha portato alla scoperta della segnalazione di scomparsa del 2017. I militari sono andati a ritroso nel tempo per scoprire chi aveva fatto quella denuncia: l'anziano padre. Dopo alcune ricerche i militari hanno scoperto che l'anziano era morto in una rsa lo scorso anno.

Ancora non sono noti i dettagli sui motivi della 'scomparsa' dell'automobilista.