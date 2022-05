Ferovie, 9 miliardi per la Toscana: 85 nuovi treni, Alta velocità, potenziamento della Empoli-Siena

Un investimento da 9 miliardi di euro in quattro poli: infrastruttura, passeggeri, logistica e urbano. È quanto prevede il piano industriale 2022-2031 del gruppo Fs per la Toscana. Il piano, che complessivamente in tutta Italia ammonta a circa 190 miliardi, è stato presentato oggi a Roma dal gruppo.

Dell'investimento previsto in Toscana 5,5 miliardi riguardano le infrastrutture ferroviarie, in particolare per il nodo Alta velocità Firenze, per il potenziamento delle linee Pistoia-Lucca e Empoli-Siena, per i collegamenti con il porto di Livorno e per il sestuplicamento della linea Firenze Rovezzano-Arezzo.

Il piano prevede anche 85 nuovi treni regionali per la Toscana, il potenziamento dell'offerta ferroviaria con nuove fermate per Firenze ed un nuovo collegamento Intercity Roma-Siena con materiale ibrido.