Fibra ottica a La Serra, le domande di Guazzini (CambiaMenti) all'amministrazione

Fibra ottica a La Serra, la consigliera comunale Manola Guazzini, capogruppo del gruppo consiliare CambiaMenti, riporta la questione in Consiglio comunale a San Miniato.

"Alcuni cittadini della frazione di La Serra continuano a lamentare, anche dopo i recenti lavori, difficoltà di connessione dalle loro abitazioni e il fatto che diverse zone non sono ancora state raggiunte dal collegamento, e si dichiarano in genere insoddisfatti dell’esecuzione dei lavori", spiega Guazzini nell'interrogazione. Le domande alla giunta Giglioli riguardano quali lavori siano stati effettuati per completare il collegamento in fibra ottica nell'intero territorio comunale e in particolare nella Valdegola, e con quale impegno di spesa a preventivo e a consuntivo, quale sia il giudizio dell'Amministrazione sullo svolgimento di questi lavori, e se l'Amministrazione abbia in programma ulteriori interventi, in quali aree e in quali tempi.