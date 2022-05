Grande successo per 'Lucca in mente'. Piccinni (Fond. BRF): "Già al lavoro per l'edizione 2023"

Un successo. Di nomi, di partecipazione, di riscontro del pubblico. La seconda edizione di “Lucca in mente”, il festival letterario e culturale dedicato al mondo del cervello e organizzato dalla Fondazione BRF Onlus ha riscosso anche quest’anno enorme apprezzamento. Merito dei protagonisti del mondo della cultura nazionale e internazionale coinvolti: Oscar Farinetti, Giovanni Allevi, Chiara Gamberale, Maura Gancitano, Fiorenza Sarzanini, solo per citare alcuni nomi.

«È stato un Festival all’insegna della riflessione, del confronto ma anche della gioia - dice il presidente della Fondazione, Armando Piccinni - Siamo lieti del riscontro ottenuto e del ritorno d’immagine anche per la città di Lucca, considerando che tutti i nostri ospiti hanno ripromesso di tornare per nuovi eventi». «Un plauso va rivolto - continua Piccinni - a chi ha permesso che questa importante kermesse potesse avere luogo: il comune di Lucca, innanzitutto, ma anche la Cassa di Risparmio di Lucca e Sofidel che hanno sponsorizzato l’evento e creduto nella nostra filosofia». Come ogni anno, uno dei momenti più toccanti è stata la premiazione del concorso interno al Festival e rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori della provincia lucchese, che hanno partecipato a centinaia, rappresentando - con disegni e testi - le emozioni primarie in un periodo fortemente critico come quello che stiamo vivendo. «Siamo già al lavoro - conclude Piccinni - per la terza edizione di “Lucca in mente”. Il nostro obiettivo è rendere questo festival uno degli eventi canonici della città, con un forte richiamo di pubblico e di critica com’è stato quest’anno. Affinché questo accada, speriamo che sempre più istituzioni pubbliche ma anche aziende private possano avvicinarsi al festival e alla Fondazione».

Qualche anticipazione? «È ancora troppo presto per fare nomi - conclude Piccinni - D’accordo con il provveditore agli Studi, la Dott.ssa Donatella Buonriposi, coinvolgeremo maggiormente le scuole. Siamo già al lavoro per moltiplicare il numero di eventi. Spettacoli teatrali e concerti, incontri con nomi importanti e di eccellenza del mondo della musica, dello sport e della letteratura, alcuni dei quali già hanno dato conferma della loro partecipazione, saranno il cuore pulsante della nuova edizione». Non resta che aspettare “Lucca in mente 2023”.

Fonte: Ufficio Stampa