In arrivo ad Altopascio i rimborsi per le bollette dell'acqua

In arrivo ad Altopascio i rimborsi per il bonus sociale idrico, che consente alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica di avere una riduzione sulle bollette dell’acqua. C’è tempo fino alle 12 del 10 giugno per presentare la domanda di rimborso per le bollette dell’acqua. I rimborsi saranno erogati da Acque spa, l’azienda che gestisce il servizio nel comune di Altopascio, direttamente in bolletta con la dicitura “Bonus integrativo”. Il fondo ammonta a 14.223 euro ed è finanziato dall’Autorità Idrica Toscana: attraverso il Comune di Altopascio, dunque, i nuclei familiare aventi diritto riceveranno automaticamente il rimborso, come avviene anche per il gas e il servizio elettrico. I rimborsi possono essere richiesti esclusivamente per l’utenza domestica in cui si ha la residenza.

«Si tratta di un ulteriore strumento per sostenere i nostri concittadini - commenta l’assessore al sociale, Valentina Bernardini -. Uno strumento di massima utilità, che permette agli altopascesi di sostenere le spese delle utenze con maggiore serenità, soprattutto in questo periodo storico, con i rincari che tutti conosciamo e viviamo quotidianamente».

Potranno ricevere i rimborsi i cittadini residenti ad Altopascio con un ISEE pari o inferiore a 9.360 euro, che sale a 20mila euro se si hanno 4 o più figli a carico. Possono fare richiesta gli utenti diretti, ovvero gli intestatari dell’utenza, e gli utenti indiretti, cioè residenti in un edificio con un unico contatore intestato a un amministratore di condominio o a un altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini. Possono accedere al beneficio anche i cittadini che si trovano in situazione di morosità. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on-line collegandosi al sito www.comune.altopascio.lu.it/bando-idrico-2022/ accedendo tramite SPID. Per eventuali ulteriori informazioni: Ufficio URP, 0583.240311.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa