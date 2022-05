In trasferta a Firenze per rapine dei Rolex, condannati da 3 a 5 anni

Cinque uomini tra i 25 e i 54 anni sono stati condannati dal tribunale a Firenze in rito abbreviato per pene dai 3 ai 5 anni per i furti di orologi di pregio, stile Rolex, che avvenivano nei viale in zona piazzale Michelangelo a Firenze. I 'trasfertisti', in quanto venivano dalla Campania, organizzavano rapine nel Centro Nord. Oltre alla condanna sono state comminate multe e per 3 di loro è stata scelta l'interdizione perpetua ai pubblici uffici, per gli altri 2 a soli 5 anni. Sono stati tutti condannati alle spese processuali e anche alla rifusione delle spese legali delle parti civili, nonché al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile più una provvisionale di 10.000 euro per ciascuna parte civile. I cinque vennero arrestati alla fine di giugno 2021 con l'accusa di essere gli autori della rapina di un Rolex il 23 aprile dello stesso anno sulle colline di Firenze. Furono accusati anche di una rapina di Rolex a Torino, a maggio del 2021. Nell'arresto venne loro sequestrato un Rolex da 10.000 euro.