Incendio a scuola: l'esercitazione della Misericordia di Prato a Montemurlo

Un vasto incendio con diversi feriti scoppiato in una scuola a Montemurlo. Niente paura, nessuno si è fatto male, perché si è trattato di una esercitazione organizzata dal Coordinamento dei centri di formazione della Misericordia di Prato. Il corso di livello avanzato per soccorritori sta arrivando alle sue ultime fasi, lo scorso fine settimana, si è tenuto l’ultimo megacode – una esercitazione su scenari altamente realistici – che ha visto la partecipazione di una quarantina di confratelli e consorelle provenienti da varie sezioni dell’Arciconfraternita pratese.

I partecipanti hanno potuto mettere in pratica quanto imparato grazie a delle simulazioni con diversi scenari formativi, dal Blsd (le manovre di primo soccorso con il defibrillatore) fino alla gestione di un evento molto impegnativo come quello di un incendio in una scuola con diversi feriti tra adulti e ragazzi.

Per rendere ancora più realistico quest’ultimo scenario, che si è tenuto nella scuola del Sacro Cuore, sono intervenuti il vigili del fuoco del comando di Prato e del distaccamento di Montemurlo. Oltre alla presenza di attori debitamente addestrati per la ricostruzione delle simulazioni, gli interventi sono stati impreziositi dall’utilizzo di manichini digitali altamente tecnologici, adulti e pediatrici a peso reale, dotati di sistema iSimulate messi a disposizione da Sofrapa Emergency Training Specialist.

L’iniziativa è stata organizzata dai centri di formazione della Misericordia di Prato e delle Confraternite di Montemurlo (dove si è tenuto il megacode), Iolo e Vaiano. La Protezione civile si è occupata della logistica e del montaggio delle tende per il pernottamento dei partecipanti al corso.

Fonte: Misericordia di Prato