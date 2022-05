L'Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi intitolato a Gino Strada: gli studenti incontrano Bartolo e Melio

L’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi ha scelto la propria denominazione. Da un sondaggio fra il personale della scuola è stato indicato all’unanimità il nome di Gino Strada.

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi il 21 marzo 2022, ha approvato all’unanimità la proposta di intitolare l’Istituto Comprensivo, ancora privo di un nome, a Gino Strada, rilevata l’importanza della figura dello stesso e della sua vita come testimonianza di una vera cultura di pace e la centralità della figura di Gino Strada nelle attività di educare alla pace dell’istituto. La giunta comunale ha espresso parere favorevole. Il percorso continuerà con l’invio della documentazione al ministero dell’interno che dovrà esprimersi visto che non sono ancora trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Gino Strada.

L’istituto ha inserito nel progetto educare alla pace di questo anno scolastico percorsi di conoscenza e approfondimento della vita di figure particolarmente significative nell’impegno per diffondere una cultura di pace di cui Gino Strada è stato un esempio.

In questa ottica è previsto un importante appuntamento per i ragazzi delle terze della scuola secondaria di I grado che il 1 giugno incontreranno on line l’europarlamentare Pietro Bartolo, che parlerà della sua esperienza a Lampedusa e della situazione di chi raggiunge l’Italia per via mare. In questo momento particolare la scuola sta affrontando temi relativi alla guerra e il rischio è che i nostri ragazzi si convincano che la guerra in Ucraina sia l'unica guerra oggi in atto e che i profughi ucraini siano i soli a trovarsi in quella condizione. Attraverso la testimonianza diretta di chi ha partecipato ai salvataggi in mare, potremo far luce su ciò che succede nel nostro mare e a pochi passi da noi nell'indifferenza generale, sulla brutalità di tutte le guerre e sulle migrazioni di popolazioni che lasciano tutto ciò che gli appartiene per fuggire in paesi più sicuri.

Sarà presente Iacopo Melio, che lavora come freelance nel mondo del giornalismo e della comunicazione digitale, si occupa di sensibilizzazione e divulgazione come attivista per i diritti umani e civili. Per questa particolare occasione, Iacopo Melio torna in quella che è stata la sua scuola a dialogare con l’onorevole Bartolo e a portare ai ragazzi la sua personale esperienza di attivista per i diritti umani e civili.

Fonte: Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi