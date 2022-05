Lavori agli impianti semaforici di Empoli: modifiche agli incroci del centro

Per dividere e rendere indipendenti i due incroci tra via Roma, via Curtatone e Montanara e via G. da Empoli, saranno necessari alcuni lavori agli impianti semaforici che cominceranno martedì 17 maggio 2022 a partire dalle 9.

Dopo l'entrata delle scuole, verrà spento tutto l'impianto per scollegare i cavi e riaccendere l'incrocio di via G. da Empoli/Via Roma.

Terminato l’intervento sull'incrocio di via G. da Empoli e via Curtatone e Montanara, l'impianto verrà riacceso completamente.

Durante le fasi dei lavori, potrebbero verificarsi inconvenienti sulla sincronizzazione delle centraline e, quindi, ripercussioni sulla viabilità.

Il secondo giorno, mercoledì 18 maggio 2022, la stessa procedura verrà svolta in modo opposto, con impianto spento su via Curtatone e Montanara e intervento su impianto via G. da Empoli/Via Roma.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa