"Le vie in Rosa", grande partecipazione tra cuoio ed Empolese a sostegno di Astro

Continua il grande successo per "Le vie in Rosa" che nella seconda domenica del calendario "ROSA" ha visto coinvolti i Comuni di Gambassi Terme, Montopoli in Val d’Arno, Cerreto Guidi insieme a Fucecchio. In quest’ultimo, dopo il grandissimo successo di domenica 8 maggio, con oltre 300 persone che hanno invaso la città e le sue vie del centro storico, ieri l'iniziativa si è ripetuta con partenza dal Lago I Salici, nel Comune di Cerreto Guidi, dove il verde della campagna ha accolto un fiume rosa che ha colorato tutto intorno.

La passeggiata è proseguita nel Comune di Fucecchio: passando da la Torre, verso Massarella, dominando il Palude, si è creato un anello di quasi due ore di camminata immersi nella natura con la guida Andrea Pieroni della Associazione Francigena Padule Romea che ha illustrato molto bene il territorio e le sue caratteristiche. Il rientro al lago è stato reso ancor più piacevole dal pranzo organizzato dalla Associazione Semplicemente Onlus, che ha donato il ricavato ad Astro. Molte persone si sono trattenute sia al pranzo e successivamente nel parco che propone tante attività ricreative e piacevoli.

Le stesse scene si sono ripetute a Gambassi Terme dove, partendo dalla Meliana, un bel gruppo di persone ha percorso oltre quattro km su è giù per le colline, sulle strade bianche e lungo la Via Francigena, gustando dei panorami mozzafiato e condividendo una mattinata in piacevole compagnia.

A Montopoli in Val d’Arno, invece, nel pomeriggio il Gruppo Isidoro Falchi ha guidato una passeggiata paleontologica anche qui tra natura e cultura immersi nella zona di Marti, accompagnati dalla Direttrice del S.M. Montopolese Monica Baldassari e dal Geologo Giuseppe Bolettieri. Hanno seguito un percorso culturale tra le colline di circa quattro chilometri, molto interessante e rilassante, avvicinando le persone a realtà della zona non conosciute da tutti.

L’obiettivo in ogni iniziativa è stato sempre lo stesso, partecipare agli eventi indossando la t-shirt di Astro per promuovere la raccolta fondi destinata all’acquisto di un nuovo ecografo per il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Tante persone, dopo molti mesi di restrizioni si sono ritrovate per festeggiare questo ritorno alla normalità.

"Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione - ha commentato il presidente di Astro, Paolo Scardigli. Tante congratulazioni le ho ricevute soprattutto per aver spalmato su più comuni questi eventi che sono diventati parte integrante del territorio. A questo probabilmente si deve il successo di questo anno, al fatto che le persone hanno sentito queste passeggiate vicine nella loro città. L’obiettivo di Astro è farsi conoscere sempre di più per far vedere ciò che fa per il territorio e per tutti. Il mio sentito ringraziamento va a tutti i negozi che hanno partecipato alla raccolta fondi vendendo le t-shirt rosa nei giorni antecedenti gli eventi, oltre agli sponsor e alle associazioni del territorio che ci hanno sostenuto. E’ stata una vera e propria unione di forze che ha dato e darà ancora tanti risultati".

L’ultimo appuntamento domenica 22 maggio, vedrà impegnato nuovamente il Comune di Cerreto Guidi con Vinci oltre a San Miniato: in programma ci sono belle passeggiate tra le colline del Montalbano e del Samminiatese. San Miniato nello specifico, ha condiviso questa passeggiata rosa con una corsa podistica importante per il proprio territorio.

Fonte: A.S.T.R.O. Onlus - Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia