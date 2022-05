Lutto indescrivibile per l'area del Pisano: il dentista Paolo Citi, 72 anni, è morto ieri pomeriggio per un infarto mentre si trovava in vacanza sull'isola di Capraia, dove era solito soggiornare. I soccorsi sono arrivati in breve tempo quando l'uomo si è accasciato vicino alla chiesa del paese. Chiamato anche l'elisoccorso Pegaso dal Cinquale ma non è stato possibile avviare il trasporto all'ospedale della penisola più vicino perché Citi era già deceduto. Grande sconforto nella provincia di Pisa, dove il medico era apprezzato e aveva 'passato il testimone' ai figli Alessandro e Alessandra. Oggi pomeriggio alle 16 si terranno i funerali alla chiesa di Ripoli a Cascina. Al momento la camera ardente è stata allestita alle cappelline di via Bargagna a Pisa.