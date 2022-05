Musica sacra in Santo Stefano, in concerto coro e orchestra con 'Messa di Gloria' di Mascagni

La Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, in via dei Neri, spalanca le porte alla musica sacra italiana con il concerto 'Messa di Gloria' in Fa Maggiore di Pietro Mascagni, venerdì 20 maggio 2022, alle 21.15, ingresso gratuito e senza prenotazione.

Il concerto chiude la kermesse "Note di…classica e altri suoni 2022", quattordicesima edizione, promossa dall’associazione Mosaico, con il patrocinio di Comune di Empoli Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, Accademia Collegio de’ Nobili, Associazione Culturale MusicArt, Arciconfraternita Misericordia di Empoli.

Composta a Cerignola nel 1888, si colloca nel solco delle buone tradizioni ottocentesche della musica sacra, prima della riforma operata da Don Lorenzo Perosi.

Questa Messa giovanile dimostra il travolgente, energico talento di un compositore capace come pochi di plasmare la meditazione patetica nel senso di una commozione religiosa più che liturgica e spirituale, in quanto intrisa di appassionata partecipazione intima e umana.

La polifonia è quasi del tutto assente: domina nella scrittura corale una massiccia omofonia, a tratti declamatoria.

Nei brani solistici (le voci sono quelle di Tenore e di Baritono) si dispiega una scrittura vocale in cui la sontuosa invenzione melodica fornisce materiale per una grande ricchezza espressiva, raramente retorica.

C’è spesso spazio per ampie introduzioni; fra Sanctus e Benedictus, a sorpresa, ecco una vera e propria romanza per violino solista, con virtuosistica cadenza conclusiva.

All’epoca delle prime esecuzioni, tra il 1888 e il 1891, non mancarono critiche severe di chi sottolineava l’assenza di uno stile sacro e l’insistita presenza di una scrittura drammatica di gusto operistico.

La critica moderna parla di ingenuità, in realtà la Messa è un prodotto assolutamente originale, pervaso fino in fondo dallo stile mascagnano. Lo è nella freschezza melodica che attraversa l’intera partitura; lo è nella scelta di inventarsi una musica da chiesa popolare ed efficace. Le esigenze della liturgia qui sono lontanissime, eppure non si coglie un tono “profano”; la genuina ispirazione garantisce la “contemplazione spirituale” che Mascagni avrebbe teorizzato a partire dal 1900.

Non ci sarà forse devota preghiera in questa Messa, ma c’è sicuramente espressione di fede autentica, umanissima e vibrante di commozione.

PIETRO MASCAGNI

MESSA DI GLORIA in Fa Maggiore:

Kyrie / Gloria / Laudamus / Gratias / Domine Deus / Qui tollis / Qui sedes / Quoniam / Cum Sancto Spiritu / Credo / Et incarnatus /

Et resurrexit / Sanctus / Elevazione / Benedictus / Hosanna / Agnus Dei

LUCA TAMANI tenore

ROMANO MARTINUZZI basso

NICOLA DALLE LUCHE violino

ORCHESTRA SINFONICA “IL MOSAICO”

CORO DELL’IMMACOLATA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

ALESSANDRO BARTOLOZZI maestro del coro

CORALE SANTA CECILIA DI EMPOLI

SIMONE FARAONI maestro del coro

SCHOLA CANTORUM LABRONICA

MAURIZIO PREZIOSI maestro del coro

ALESSANDRO BARTOLOZZI

direttore

