Palio di Fucecchio, seguilo con gonews.it: dirette video, sondaggi e ospiti live

Torna il Palio di Fucecchio e gonews.it non si fa trovare impreparato. Il nostro giornale lancerà svariate iniziative per la settimana della competizione paliesca, a partire da questa sera.

Infatti alle 18.30 di lunedì 16 maggio ci sarà la prima video-diretta sulle pagine Facebook di gonews.it e di Clivo Tv. Conduce il direttore Elia Billero assieme all'esperto di palii e assiduo frequentatore della Buca d'Andrea Maurizio Ciampalini. Verrà fatto il punto della situazione di questo Palio, con i cambi nelle dirigenze delle contrade, i cavalli che hanno dato mostra di sé durante le corse di primavera, tutti i dettagli sul programma di quest'anno.

Ci rivedremo poi mercoledì 18 alle 21 sempre in video sulle pagine Facebook e sul canale 680 del digitale terrestre con Clivo Tv per parlare della tratta, l'assegnazione dei cavalli per ogni contrada. Anche in questo caso ci accompagnerà Maurizio Ciampalini con molti ospiti in diretta per commentare dal vivo gli accompiamenti contrada-cavallo.

Giovedì 19 sarà la volta del sondaggio di gonews.it e anche quello sarà a tema Palio. Vi chiederemo quale delle 12 contrade vincerà la sfida e potrete votare fino alle 14 di domenica 22, all'inizio della sfida.

Infine venerdì 20 alle 19 circa, a conclusione del secondo giorno di prove libere, ci ritroveremo direttamente davanti la Buca d'Andrea per commentare le prestazioni dei cavalli e ipotizzare gli accoppiamenti tra fantino e contrada. Lo scorso anno gli accoppiamenti pronosticati dal 'mago' Ciampalini sono stati quasi tutti corretti: 11 su 12, per non parlare della contrada vincitrice, Borgonovo, che era stata oggetto di pronostico vincente già giorni prima del Palio 2021 del settembre scorso.

Seguite il Palio di Fucecchio 2022 con gonews.it!