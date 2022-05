Sacchi, guanti e via: "Puliamo la frazione" torna con due appuntamenti a Montespertoli

"Puliamo la frazione" Montespertoli, novembre 2021

L’Amministrazione Comunale ha recentemente deliberato il proprio sostegno all’iniziativa "Puliamo la frazione", che da anni coinvolge le realtà del territorio nelle attività di pulizia e rimozione dei rifiuti dei cigli stradali, delle aree verdi e delle zone accessibili al pubblico.

I due appuntamenti sono previsti per sabato 21 maggio a Botinaccio, con partenza presso il Bar "Silvano", e per sabato 11 giugno a Baccaiano, con partenza presso il circolo ARCI "La Pinetina".

Entrambi i percorsi prenderanno il via alle 9:30 e si concluderanno entro la fine della mattinata, sulla base delle necessità. La partecipazione è libera.

Nel corso delle due mattinate saranno raccolti i rifiuti trovati in loco e saranno disposti in appositi punti di prelievo concordati con ALIA Servizi Ambientali, che è da sempre partner importante dell’iniziativa. Ulteriori tappe in altri luoghi del territorio comunale saranno comunicate in vista della fine del periodo estivo e nel corso dell’autunno. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e dei luoghi pubblici, alla corretta gestione dei rifiuti e ai percorsi di cittadinanza attiva, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

"Puliamo la frazione" si inserisce nella più ampia strategia comunale di politiche per l’ambiente all’avanguardia, che vadano dalla repressione dei comportamenti scorretti attraverso l’acquisto di fototrappole per contrastare gli abbandoni (previste nel prossimo futuro) alle scelte di efficientamento energetico degli immobili e di sostegno alla mobilità dolce.

Fonte: Comune di Montespertoli