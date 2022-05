Sds Mugello, Paolo Omoboni è il nuovo presidente

E’ Paolo Omoboni il nuovo presidente della Società della Salute Mugello. La nuova nomina è uscita all'unanimità dalla seduta dell’Assemblea della Società della Salute che si è tenuta oggi pomeriggio. Quarantaquattro anni, sindaco di Borgo San Lorenzo dal 2019, Omoboni prende il posto di Filippo Carla' Campa che era stato nominato alla presidenza della Società della Salute Mugello tre anni fa.

“Grazie ai colleghi sindaci per la fiducia e grazie a chi mi ha preceduto per il lavoro svolto – dichiara il neo presidente - La Società della Salute nasce per dare servizi appropriati su tutto il nostro territorio, nei prossimi anni dobbiamo riscoprire ancora di più questo valore. Da una parte investire bene i fondi del Pnrr, dall'altra affrontare il tema dei servizi territoriali, del personale medico e infermieristico, oltre a dare avvio ai lavori dell'ospedale del Mugello.

Sono battaglie che si vincono se il territorio è unito. Sono convinto che gli strumenti come la Consulta del terzo settore e il Comitato di partecipazione saranno di supporto costruttivo insieme all'assemblea dei Sindaci”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa