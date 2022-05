Serata di beneficenza con le poesie di Ubaldo Bitossi a Cerreto Guidi

Una raccolta di poesie dedicata a due grandi temi che si incontrano e si uniscono: l’amore e il tempo. Si tratta del libro “Ancora un attimo” (Masso delle Fate Edizioni) che sarà presentato Giovedì 19 Maggio alle ore 21,15 nei locali della Biblioteca “Emma Perodi”.

Alla presentazione del libro di poesie di Ubaldo Bitossi sarà presente il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti. Interverranno, inoltre, Anna Mairaghi che leggerà alcune poesie e Simona Bertini, che suonerà brani musicali per arpa celtica.

Ubaldo Bitossi nasce a San Mauro a Signa (FI), è laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Firenze, e attualmente vive a Firenze dove lavora presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. Nella sua attività poetica ha pubblicato per Masso delle Fate Edizioni “Il sogno su Eleonora”, “L’Isola sul Vento”, “Inquieto andare”, “Ninfa e Trasimeno” e, con Laura Morchio, “Ogigia”. In corso di pubblicazione con Europa Edizioni (Roma) “Appunti di viaggio”. È nell’antologia “Nostos, poeti degli anni ’90 a Firenze” curata da Franco Manescalchi, Ed. Polistampa, Firenze. Ha collaborato alla rivista Pietraserena curata da Walter Nesti.

L'ingresso alla presentazione è gratuito; per ulteriori informazioni: biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it; tel.: 0571 906219.

I proventi raccolti nel corso della serata con la vendita dei libri, per volontà dell’autore, resteranno a disposizione del Comune per essere utilizzati a favore della comunità.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa