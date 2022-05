Street Food Festival a San Miniato Basso, 4 giorni di concerti e divertimento

L'area della Casa Culturale di San Miniato Basso diventerà una sosta per 4 giorni dei truck food dello Street Food Festival, nuova iniziativa che partirà giovedì 26 maggio per chiudersi domenica 29 con tanto buon cibo ed eventi musicali e artistici.

Oggi la presentazione proprio alla Casa culturale alla presenza di Confcommercio Provincia di Pisa, l'associazione Food Festival, con la collaborazione del Ccn San Miniato Basso, il concessionario Auto 2000, il sostegno della Casa Culturale e del circolo Arci e il patrocinio del Comune e della Fondazione San Miniato Promozione.

Alla conferenza erano presenti Simone Giglioli (Sindaco di San Miniato), Giovanni Mori (Presidente Confcommercio San Miniato), Alessandro Simonelli (Presidente Area Vasta Confcommercio), Pierfranco Speranza (Presidente CCN San Miniato Basso), Vittorio Gabbanini (Consulente del presidente Giani ed ex sindaco), Marzio Gabbanini (Presidente San Miniato Promozione), Luca Canai (Associazione Street Food).

"Il ritorno alla vitalità delle frazioni è possibile grazie alle condizioni notevolmente migliorate della pandemia - sottolinea Simone Giglioli -, il luogo attorno al Sombrero e alla Casa culturale si presta particolarmente senza chiusure al traffico e con ampi spazi dove divertirsi in sicurezza".

Il programma parte giovedì 26, con l'apertura alle 18 degli stand e dei mercatini, e il concerto alle 21 del gruppo Lassociazione, musica folk rock dall'appennino reggiano. Venerdì 27 sarà la volta dello show del Circo Nero, i noti saltimbanchi proporrano uno show per adulti e bambini con mangiafuoco e giocoleria. Sabato 28 il rock dei Meganoidi scuoterà San Miniato Basso, con uno dei primi concerti del loro nuovo tour estivo. La chiusura di domenica 28 sarà con la tribute band Monsters of Rock: dai Guns N'Roses agli Aerosmith, per cantare tutti sotto al palco. Il festival è a ingresso gratuito.

Si rinnova la sinergia tra Confcommercio e amministrazione comunale, con l'apertura dello Street Food Festival per poi risalire in centro storico l'11 giugno con la Notte Nera, manifestazione che ritorna dopo 2 anni di assenza.