Tamponamento a 3 in Fi-Pi-Li prima dei lavori di Empoli Est

Piccolo incidente fortunatamente senza gravi conseguenze dopo le 8 di oggi vicino all'uscita Empoli Est della Fi-Pi-Li, in direzione Firenze. Tre auto avrebbero tamponato nei pressi dei lavori in corso tra le uscite Empoli Est e Montelupo in direzione Firenze. La fila si è prolungata a ritroso fino all'autovelox tra Empoli Centro ed Empoli Est. È rimasta ferita lievemente una 22enne, soccorsa dalle Pubbliche assistenze di Empoli. La fila è rimasta fino alla rimozione dei veicoli, alle 9.30 il traffico ha ripreso in modo scorrevole.