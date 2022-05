Terremoto nel Fiorentino, evento a Bagno a Ripoli

Il Comune di Bagno a Ripoli, il Centro intercomunale di Protezione Civile Arno Sud Est e il coordinamento comunale di volontariato promuovono l’incontro pubblico “La sismicità nel territorio fiorentino”, in programma domani martedì 17 maggio alle 18.00 in palazzo comunale (piazza della Vittoria 1, sala consiliare “Falcone e Borsellino”). L’iniziativa nasce per discutere con esperti della materia dei recenti eventi sismici, delle buone pratiche di prevenzione e dei comportamenti da mettere in campo in caso di emergenza. Presenti tra gli altri il prof. Elvezio Galanti, già direttore del Dipartimento nazionale di Protezione civile, e il prof. Saccorotti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il fenomeno sismico sarà affrontato sia dal punto di vista geofisico e storico, sia da un punto di vista più “tecnico” per capire quali norme adottare al verificarsi di un terremoto.

Di seguito il programma completo:

- Saluti dei sindaci di Bagno a Ripoli Francesco Casini, di San Casciano Roberto Ciappi, di Impruneta Alessio Calamandrei

- “La geofisica del territorio del Chianti, analisi della recente attività sismica nell’area" - Prof. Gilberto Saccorotti, ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

- “Storia sismica del territorio e comportamenti corretti di autoprotezione della popolazione” - Prof. Elvezio Galanti, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra

- “Il modello organizzativo” - Dott. Geol. Leonardo Ermini, Protezione civile Città Metropolitana di Firenze e Roberto Fanfani, responsabile comunale di Protezione civile

- Conclusioni e domande.

Modera l’incontro l’assessore alla Protezione Civile Francesco Pignotti.

Presenti anche i sindaci di Greve in Chianti Paolo Sottani e Barberino Tavarnelle David Baroncelli.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa