Trasferito al Meyer bambino di un anno ricoverato a Perugia

Un bambino di un anno è stato trasferito al Meyer dall'ospedale di Perugia. Sul piccolo sono state riscontrate lesioni e per chiarire le cause sono in corso indagini della Procura di Perugia. Il piccolo è stato salvato dal pronto soccorso umbro. Stabilizzato, è stato trasferito nel pomeriggio di lunedì 16 maggio a Firenze con l'elisoccorso.

Il bambino è in pericolo di vita, riportano dal nosocomio toscano. Il piccolo è in rianimazione e le condizioni sono molto gravi. La prognosi è riservata.