Trova la compagna con un altro uomo e l'accoltella, anche lui finisce in ospedale

Per aver trovato la compagna in camera da letto con un altro uomo l'ha accoltellata, ferendola gravemente all'addome, e poi ha tentato di ferire anche l'uomo. Ma l'aggressore a sua volta è stato vittima di un attizzatoio impugnato dall'uomo e in seguito ha chiamato i soccorsi.

Una dinamica complessa riportata dalla stampa locale quella dell'aggressione avvenuta sabato notte alle 1.30 a Cutigliano, sulla Montagna Pistoiese. La donna 37enne è al momento in gravi condizioni all'ospedale di Prato, in prognosi riservata ma fuori pericolo di vita. Il convivente 42enne è stato arrestato per tentato omicidio ma è piantonato all'ospedale di Pistoia. I due sono artisti di strada, il presunto amante 50enne è di un paese vicino.

L'unica protagonista femminile della vicenda al momento non è riuscita a dare la sua versione dei fatti perché non ancora in grado di parlare.