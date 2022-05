Tutti al PalaSammontana, è ancora Use-Cecina per i play out

E’ già tempo di gara 2.

Appena il tempo di godersi la bella vittoria di sabato, che martedì sera alle 20 l’Use Computer Gross tornerà sul parquet per affrontare la Sintecnica Cecina nella seconda sfida della serie playout (arbitri Grappasonno di Lanciano e Settepanella di Roseto degli Abruzzi).

Oltre ovviamente al risultato, quanto visto nella prima partita autorizza ad essere ottimisti, anche se la formazione livornese è comunque rimasta in partita fino alla metà della frazione finale dimostrando di essere un gruppo con talento e quindi da rispettare.

Il punto è che la prestazione dei biancorossi è stata buona da molti punti di vista e la cosa non è casuale visto che si è trattato del terzo successo consecutivo. Per questo c’è da sperare che Sesoldi e compagni siano capaci di ripetersi e prendere quel secondo successo che consentirebbe di andare con un pizzico più di tranquillità a giocarsi la gara del venerdi successivo a Cecina.

Sensazione, ovviamente, forse meglio dire auspici corroborati comunque da quanto l’Use sta facendo vedere da un mese a questa parte. Non resta quindi che fare ancora una volta quadrato, stringersi alla squadra e farsi trovare in tribuna al Pala Sammontana per dare il proprio contributo dagli spalti per archiviare il prima possibile la pratica salvezza.

Fonte: Use Basket Empoli