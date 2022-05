Vivaio Abc Castelfiorentino: U15 Eccellenza alle Finali Nazionali, U14 Elite alle Final Eight

Weekend da incorniciare per il vivaio gialloblu che fa en plein e raggiunge la Finale Nazionale con l’U15 Eccellenza e la Final Eight con l’U14 Elite. Tutti i risultati.

Under 15 Eccellenza

Finali Nazionali!!! Il gruppo Under 15 di Alessandro Mostardi e Giovanni Corbinelli, dopo lo spareggio di andata della scorsa settimana, conquista anche lo spareggio di ritorno contro il Magic Basket Chieti approdando così alla Finale Nazionale in programma in Friuli. Con una grandissima prova i gialloblu chiudono la pratica sul 70-55 al termine di una gara sempre saldamente amministrata. Con un ottimo approccio la truppa castellana prova subito ad indirizzare il match toccando il 23-16 al 10′, vantaggio che i gialloblu incrementano nella seconda frazione alzando l’intensità difensiva e andando all’intervallo sul 43-27. Al rientro qualche disattenzione permette a Chieti di accorciare la distanze ma niente che metta mai in discussione il risultato, con i gialloblu che nella quarta frazione amministrano andando ad incoronare una stagione davvero meravigliosa.

Domani, martedì 17 aprile, la Fip procederà al sorteggio dei gironi delle Finali Nazionali, a seguito del quale conosceremo gli avversari dei gialloblu. La società ci tiene fin da adesso a fare i complimenti alla squadra e allo staff per una stagione condotta sempre ai vertici, che ha riportato l’Abc e Castelfiorentino alla ribalta nazionale. Fieri di voi!

ABC CASTELFIORENTINO – MAGIC BASKET CHIETI 70-55

Parziali: 23-16, 20-11, 9-12, 18-16

Tabellino: Ticciati 7, Zecchi 13, Carzoli, Grassi, Bufalini 6, Filomeno 23, Vallerani 6, Niccolini, Agbegninou, Leti 3, Marchetti, Borghesi 12. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Under 14 Elite

E per un Under 15 che vola alle Finali Nazionali, un Under 14 approda alle Final Eight regionali!! Dopo aver chiuso imbattuti la regular season, i ragazzi di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini conquistano anche lo spareggio valido per l’accesso alla finale regionale imponendosi su Valdicornia per 92-38. Una gara durata giusto il tempo del primo quarto. Dopo il 13-9 su cui si chiude la frazione iniziale, infatti, la truppa gialloblu piazza il break decisivo nel secondo quarto, quando la grande intensità difensiva ed offensiva castellana manda tutti al riposo lungo sul 45-17. Nella seconda parte, con il match ormai blindato, ai gialloblu basta amministrare e di fatto l’ultima frazione serve soltanto a fissare il punteggio.

Adesso attesa per il calendario della Final Eight, che si terrà proprio a Castelfiorentino da venerdì 20 a domenica 22 maggio: si partirà con i quarti di finale (venerdì sera su due campi, PalaBetti e PalaGilardetti), cui seguiranno il sabato le semifinali e la domenica le finali. Anche al gruppo e allo staff Under 14 i complimenti della società per una stagione davvero da incorniciare, sempre condotta ai vertici del proprio campionato e coronata con la conquista della finale che metterà in palio il titolo regionale!

ABC CASTELFIORENTINO – VALDICORNIA BASKET 92-38

Parziali: 13-9, 32-8, 26-16, 21-5

Tabellino: Garbetti 2, Agbegninou 15, Bianchi 4, Baldi 11, Zechi 20, Bonora 10, Ciulli 4, Bini 4, Pieri 7, Bufalini 2, Crisafi 1, Borghesi 12. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 13 Silver

Prosegue la splendida cavalcata del gruppo Under 13 di Matteo Bruni e Alessandro Mostardi che nella terza fase valida per il Titolo fa 2/2 portando a casa il doppio impegno a distanza ravvicinata contro Juve Pontedera e Vela Basket. Due gare senza storia, in cui i gialloblu danno vita a due grandissime prestazioni aggiudicandosi entrambi i match con ampio scarto: 78-30 il finale contro Pontedera, 78-41 quello ai danni del Vela. Punteggi che fotografano due partite a senso unico, ma in cui il pensiero più grande va a Riccardo Costantini, costretto a lasciare il campo per infortunio nel match contro il Vela, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio in attesa di rivederlo sul parquet quanto prima, e più forte di prima!

Prossimo impegno sabato 28 maggio alle 17.30 di nuovo al PalaBetti contro Mens Sana.

ABC CASTELFIORENTINO – JUVE PONTEDERA 78-30

Parziali: 20-1, 18-12, 20-9, 20-8

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Rosi, Ippolito, Consiglio, Bufalini, Barnini, Fedeli, Simoncini, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Chesi. All. Bruni. Ass. Mostardi.

ABC CASTELFIORENTINO – VELA BASKET 78-41

Parziali: 30-9, 23-13, 14-7, 11-12

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Rosi, Ippolito, Consiglio, Pannocchi, Barnini, Fedeli, Simoncini, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Chesi. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 17 Femminile

Tornano alla vittoria le ragazze di Fabrizio Iserani e Nicol Banchelli che nella seconda giornata di ritorno della seconda fase battono a domicilio il Pistoia Basket Junior con un perentorio 34-69. Avvio con il piede sull’acceleratore per le gialloblu che allungano già nella prima frazione toccando la doppia cifra di vantaggio al 10′ (6-16). Una forbice che Pistoia prova a ridurre nel secondo quarto ma la truppa castellana gestisce e va al riposo lungo sul 16-29. Poi, al rientro dagli spogliatoi, arriva il break decisivo: un parziale di 8-17 dà il via alla fuga e, dopo il passaggio al 30′ sul 24-46, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 21 maggio alle ore 17 sul parquet del Baloncesto Firenze.

PISTOIA BASKET JUNIOR – BASKET CASTELFIORENTINO 34-69

Parziali: 6-16, 10-13, 8-17, 10-23

Tabellino: Costa 2, Cappelli 25, D’Ambrosio 18, Dani 12, Mugnaini 2, Ibrahimi 8, Risoli 2, Taddei, Capitani. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Minibasket

Due su due anche nel weekend del Minibasket gialloblu, che ha visto protagonisti gli Aquilotti 2011/2012 e gli Scoiattoli 2013/2014.

Gli Aquilotti di Antonio Ticciati e Matteo Bruni si aggiudicano il mini derby casalingo contro l’Use Empoli per 15-9: quattro tempini vinti, uno perso ed uno pareggiato per i gialloblu, autori di una prestazione grintosa e di carattere in una delle partite sempre più attese. Grande vittoria anche per gli Scoiattoli Blu di Matteo Bruni e Alberto Ciampolini che al PalaBetti portano a casa l’altro mini derby, quello contro il Montesport, per 16-8, aggiudicandosi quattro dei sei tempini e pareggiandone due. Riposo forzato, invece, per gli Scoiattoli Gialli, attesi dal match casalingo contro Reggello che però non si è giocato causa indisponibilità della squadra ospite.

Fonte: Abc Castelfiorentino