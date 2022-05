A Pontedera raccolti oltre 3mila chili di generi alimentari

Il grande cuore di Pontedera batte ancora forte. L'ennesima riprova si è avuta per la raccolta alimentare, tornata sabato scorso in tutti i punti vendita di Unicoop Firenze e, tra questi, anche quelli di Pontedera (via Terracini), Ponsacco e Bientina.

Solo a Pontedera sono stati oltre 3mila i chili di generi alimentari donati dalle persone che hanno fatto la spesa. Si tratta di beni di prima necessità, messi nel carrello e consegnati ai volontari, che poi li distribuiranno alle persone bisognose sul territorio.

La raccolta alimentare è stata promossa da Unicoop Firenze insieme alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie, con la collaborazione fattiva delle sezioni soci, dei Comuni e di tantissime associazioni che operano sui territori.

In particolare, nell’area della Valdera, i generi alimentari raccolti sono stati consegnati immediatamente alle realtà con cui la Cooperativa fa sinergia sul territorio: la Rete Alimentiamo (negozio Pontedera Terracini), Caritas diocesana di San Miniato (negozio Ponsacco) e rete solidale Lunperlaltro (negozio Bientina). Saranno poi i centri solidali a distribuire i pacchi alimentari fra le persone più fragili.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa