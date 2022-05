Ant a Scandicci, visite gratuite di prevenzione oncologica

Anche nel 2022 torna a Scandicci l’appuntamento con la prevenzione dei tumori della pelle grazie all’impegno di Fondazione ANT sul territorio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di CSO Italia, del Comune di Scandicci e alla collaborazione di Croce Rossa Italiana.

Le giornate di visite che saranno completamente gratuite e sono riservate ai cittadini e alle cittadine di Scandicci saranno tre e si svolgeranno il 25,26 e 27 maggio presso gli Ambulatori di Croce Rossa Italiana in Via Vivaldi 2 a Scandicci Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica al 3490693571. Sarà possibile prenotare chiamando soltanto dal 18 al 24 maggio dalle 9,30 alle 13 e fino ad esaurimento posti

“Considero da sempre molto preziosa l’attività di prevenzione oncologica che da 15 anni offriamo gratuitamente ai cittadini e alle cittadine della Toscana – commenta Simone Martini, Delegato di Firenze di Fondazione ANT– anche grazie al sostegno e alla triangolazione con enti pubblici e aziende virtuose che scelgono di occuparsi del benessere delle comunità in cui operano. Ringrazio vivamente CSO Italia che da tanti anni è al nostro fianco per diffondere il più possibile la cultura della prevenzione, l’Amministrazione Comunale di Scandicci che è stata una delle prime a rendersi conto del valore del nostro lavoro e la Croce Rossa che per il secondo anno consecutivo ospiterà gratuitamente le visite nei propri ambulatori. L’attività di prevenzione è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui l’epidemia Covid-19 ha forzatamente messo in secondo piano tante patologie, di cui temo si potrà vedere la ricaduta, in tutta la sua gravità, in un prossimo futuro.”

“CSO sostiene il progetto Ant già da diversi anni, proprio per sottolineare l'importanza di dare il proprio contributo sul territorio nel quale opera – ha dichiarato Veronica Mura, Amministratrice Delegata di CSO Italia - Crediamo fortemente che fare impresa significhi essere in sinergia con la comunità ed essere partecipi anche negli aspetti sociali e per questo sosteniamo le associazioni che si adoperano per migliorare la società. Scuola, cultura, prevenzione e sport sono temi da sempre a noi molto cari.

Il programma di prevenzione di ANT a Scandicci continuerà in autunno. La Fondazione è infatti all’opera per cercare di raccogliere i fondi necessari ad organizzare due giornate di visite gratuite di Progetto Mammella per le donne sotto i 45 anni, per il mese di ottobre. L’appello è rivolto dunque alle numerose realtà produttive del territorio di Scandicci, ma anche ai privati cittadini che volessero fare donazioni per consentire ad ANT di sostenere i costi delle due giornate

Per sapere come sostenere ANT per i progetti di prevenzione e avere informazioni sul servizio di assistenza domiciliare per i malati di tumore che ANT effettua anche nel territorio di Scandicci, è possibile chiamare la Delegazione ANT di Firenze allo 0555000210 o scrivere a delegazione.firenze@ant.it.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa