Il bambino di un anno trasferito ieri in elisoccorso da Perugia all'ospedale pediatrico Meyer è in condizioni cliniche stabili, ma ancora molto gravi. Il piccolo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione ed è in coma farmacologico, la prognosi resta riservata.

Sul bambino sono state riscontrate lesioni e sono in corso indagini della Procura di Perugia, per l'ipotesi di maltrattamenti che potrebbe aver subito.