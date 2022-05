Base di Coltano, incontro a Pisa con Conti e Giani

Il Comune di Pisa organizza un incontro pubblico con le istituzioni e gli enti del territorio per informare i cittadini sulle nuove prospettive dell’insediamento a Pisa di alcuni reparti dei Carabinieri. L’assemblea pubblica si terrà lunedì 23 maggio alle ore 21 presso la Stazione Leopolda e sarà aperta alla cittadinanza. Interverranno il sindaco di Pisa, Michele Conti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori e il presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Lorenzo Bani.

“Dopo gli incontri istituzionali con l’Arma dei Carabinieri e con il Ministro della Difesa – spiega il sindaco Michele Conti - ho ritenuto opportuno e necessario organizzare un momento pubblico per relazionare alla cittadinanza lo stato dei fatti, mettere a confronto le istituzioni del territorio e raccogliere le opinioni dei cittadini di Pisa. Per permettere una più ampia partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, ho spostato la data dell’assemblea pubblica, inizialmente prevista per questa settimana, a lunedì 23 maggio. Sarà l’occasione per fare il punto sulle nuove prospettive dell’insediamento a Pisa di alcuni reparti dei Carabinieri e dare la parola ai cittadini su una questione che è di interesse generale per la nostra comunità e il nostro territorio.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa