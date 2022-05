Una squadra dei vigili del fuoco di Livorno è intervenuta in superstrada per un incidente. In Fipili, in direzione Firenze, presso l'uscita di Vicarello si è ribaltato un autoarticolato. Non si hanno per adesso notizie di feriti e di altre vetture coinvolte. Per chi viene da Livorno l'uscita di Vicarello è chiusa.