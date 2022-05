Dieci medaglie per la Canottieri Limite nelle gare di Roffia

Lo scorso fine settimana ha visto impegnata la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica sul bacino remiero di Roffia a San Miniato dove ha partecipato al meeting nazionale allievi e cadetti.

Sono state 78 le società iscritte e circa 1200 gli atleti che anno preso parte alle competizioni di sabato 14 e domenica 15 maggio. La Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica schiera quattordici atleti che portano a casa risultati brillanti.

La giornata del sabato: sul singolo 7.20 allievi C Isaia Prosperi conquista il terzo posto, stesso risultato per Stefano Della Rossa, prevale nella sua finale Matteo L’ala che conquista una meritatissima medaglia d’oro.

Quarto posto per Fabrizio Rossi, Samuele Sartiani e Filippo Pucci sempre sul singolo 7.20 allievi C, non riesce ad andare oltre la quinta piazza Tristan Loparco.

Ottimo lavoro da parte del settore femminile i doppi allieve C di Irene e Alessia Coresti e di Rebecca Lensi e Emma Luchetti conquistano entrambi la terza piazza del podio.

Nella categoria cadetti Lorenzo Scaffi chiude al terzo posto. Nella giornata del sabato hanno preso parte alle regate anche atleti della categoria master la Limite schiera il suo singolista Volfango Paolucci che giunge primo al traguardo sulle acque Sanminiatesi, oro per lui.

La domenica inizia subito bene con lo skiff cadetti di Lorenzo Scaffi che dopo una gara tirata fino alla fine la seconda piazza del podio e la medaglia d’argento.

Primo posto per Emma Luchetti sul singolo 7.20 Allievi C terzo posto per Rebecca Lensi e Irene Coresti. Sfuma il podio per Alessia Coresti che a causa di problemi legati alla direzione manca per poco il podio.

È la volta dei doppi allievi C quarto posto per Stefano Della Rossa e Samuele Sartiani, stesso risultato per Tristan Loparco e Matteo L’ala.

Un meritato secondo posto per Isaia Prosperi e Fabrizio Rossi che sfiorano la prima posizione per poco, argento per loro.

Il prossimo appuntamento per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica è Ravenna il 29 maggio che sarà il banco prova prima dei campionati italiani di giugno e del festival dei giovani di luglio.

Fonte: Canottieri Limite