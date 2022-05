Casa di Riposo a Gaiole, bando per la nomina del revisore dei conti

Il Comune di Gaiole in Chianti procede, tramite bando, alla nomina del revisore unico dei conti per l’asp Casa di Riposo della Misericordia di Gaiole in Chianti. L’incarico avrà una durata dall’1 giugno 2022 fino al 31 maggio 2026.

Il Comune cerca una figura che sappia coniugare il ruolo formale con quello sostanziale di proposta e impulso per migliorare le attività dell'azienda. Saranno valutate le attività di studio, formazione, ricerca; le esperienze professionali, in particolare, nell’attività di consulenza contabile amministrativa o di revisore contabile presso aziende speciali ed enti locali.

Ai sensi dello statuto della Casa di Riposo della Misericordia, la funzione del revisore contabile sarà retribuita con un compenso che sarà determinato dal Cda della stessa Asp.

Alla domanda in carta semplice, corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e debitamente firmata a pena di esclusione, dovrà essere allegato il curriculum datato e sottoscritto, completo di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la competenza e l’esperienza professionale.

La candidatura deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del 26 maggio 2022. Potrà essere consegnata a mano, inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, a Comune di Gaiole in Chianti, piazza Ricasoli 5, 53013 Gaiole in Chianti (Si); oppure inviata per posta elettronica certificata (PEC) a comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it

Sulla busta o nell’oggetto della PEC deve essere scritto: “Domanda per la nomina e conferimento dell’incarico di revisore unico dei conti dell’A.S.P. Casa di Riposo della Misericordia di Gaiole in Chianti periodo 01/06/2022-31/05/2026”.

Fonte: Comune di Gaiole in Chianti - Ufficio stampa