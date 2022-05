Cassa di Risparmio Volterra, nuovo ciclo di incontri per promuovere l'educazione finanziaria

Cassa di Risparmio di Volterra, in collaborazione con la Compagnia Assicurativa Eurovita, dà il via al nuovo ciclo di incontri dedicati al settore Private volto a promuovere l’educazione finanziaria.

Il primo appuntamento si è tenuto presso il Centro Studi della Fondazione CRV a Volterra, che ha ospitato il seminario dal titolo “Contesto geopolitico, inflazione in aumento, banche centrali meno accomodanti, che fare dei nostri risparmi?”. Alla tavola rotonda, moderata dal Direttore Generale di CRV Stefano Pitti, hanno partecipato Domenico Tarsia, Chief Investing Officer e Piergiorgio Costantini, Direttore Commerciale e Marketing di Eurovita, che si sono confrontati sui potenziali effetti della nuova fiammata inflazionistica sui nostri risparmi e sull’attuale complessità del mercato bancario, già impattato dal conflitto tra Russia e Ucraina.

L’ingente massa di liquidità da sempre presente sui conti correnti degli italiani è in costante crescita, influenzata dall’incertezza sul futuro legata alla pandemia e alla guerra tra Russia e Ucraina. All’incremento della liquidità sui conti degli italiani si contrappone tuttavia il rischio di assistere ad una frenata del potere di acquisto, a causa del generalizzato aumento dei prezzi.

“L’obiettivo dell’incontro è stato quello di dare suggerimenti semplici ed utili ai clienti su come poter affrontare l’attuale contesto di inflazione in crescita sfruttando i vantaggi che le soluzioni assicurative possono offrire, sia sul fronte della protezione che su quello degli investimenti”, afferma il Direttore della Cassa Stefano Pitti. “I prodotti assicurativi permettono infatti ai risparmiatori di accedere a soluzioni diversificate e con strategie capaci di gestire non solo la notevole volatilità attuale dei mercati ma anche l’emotività dei risparmiatori stessi, che spesso porta a fare scelte controproducenti per i propri risparmi”.

