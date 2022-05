Castelfalfi museo del marmo a cielo aperto: la mostra ideata da Bartalini

Castelfalfi accoglie per la stagione 2022 la mostra a cielo aperto LA SCUDERIA: Studio di Sculture d’Arte di Giorgio Angeli con regia di Alberto Bartalini che vede protagoniste le opere di numerosi esponenti della scena contemporanea rendendo le strade del borgo medievale di Castelfalfi un vero museo a cielo aperto.



L’attore principale di questa mostra itinerante è il marmo, materiale ponderoso e impegnativo che talvolta può diventare morbido e impalpabile nonostante la sua forza. Il marmo che offre Giorgio Angeli ad autori di fama internazionale, perché vi esplichino la loro creatività. E così Castelfalfi presenta un vero e proprio percorso artistico itinerante e fruibile a tutti.



È Alberto Bartalini, architetto, ideatore e direttore artistico del Teatro del Silenzio, la mente pensante di questo progetto che arricchisce di prestigiose presenze gli spazi dell’hotel, le antiche cantine del castello e gli esterni, inserite armoniosamente nel paesaggio architettonico e naturalistico di Castelfalfi. Le esili vie, i curatissimi giardini e gli stupendi scorci panoramici vibrano di nuove figure sinuose, geometriche, ondulate e frammentate che si incontrano passeggiando nel borgo.



Negli spazi interni, le sculture entrano in serrato dialogo con le importanti immagini delle pareti antiche e originali del castello, per creare un dialogo vivo, coinvolgente e raffinato.



Castelfalfi diventa dunque parte integrante di questa installazione artistica che racconta la duttilità del marmo attraverso il lavoro di artisti di fama internazionale, tra cui Aki Mimura, Beverly Pepper, Daniel C. & Associates, Giorgio Angeli, Giovanni Balderi, Jim Ritchie, Kan Yasuda, Mario Ceroli, Michelangelo A. Rossetto, Nado Canuti, Nasser Bouzid, Pietro Cascella e Viliano Tarabella.