Concorso pubblico per istruttori amministrativo-contabili a Siena

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di due “Istruttori Amministrativo-Contabili” (categoria C), con la riserva prioritaria di un posto per i soggetti disabili (ex art. 1 e 8 della legge n. 68/1999 e dell'altro a favore di volontari delle Forze Armate (art. 1014 c. 4 e 678 c. 9 del D. Lgs. 66/2010).

Tra i requisiti di ammissione, i candidati dovranno essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale (maturità) per l'accesso all'università.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, e previo versamento della tassa di concorso di 10 euro, dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità on line, tramite SPID, entro il prossimo 12 giugno, collegandosi al portale Servizi on line del Comune di Siena, sezione Cittadino e cliccando su Domande concorsi on line e successivamente Accedi al servizio.

Al momento dell'invio della domanda il sistema trasmetterà una mail dall'indirizzo bandi@comune.siena.it per comunicare che la domanda è stata registrata e conterrà il numero di protocollo assegnato che servirà come identificativo per tutta la durata del procedimento concorsuale. Il bando è consultabile e scaricabile nel portale istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso Il Comune/Amministrazione Trasparente/Amministrazione trasparente versione corrente/Bandi di concorso/bandi-di-concorso e cliccando poi nella sezione Bandi Attivi.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Personale ai numeri telefonici 0577 292123, 292183, 292184, 292185, 292186, 292105.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa