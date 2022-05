Dal consiglio regionale la solidarietà unanime alla giornalista Ilaria Bonuccelli

“Massima solidarietà alla giornalista Ilaria Bonuccelli per il grave episodio denunciato, nonché la ferma condanna per ogni forma di intimidazione e pressione psicologica, diretta o indiretta, compiuta nei confronti delle donne che, per esperienza personale o impegno professionale, contribuiscono alle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”. È questo l’impegno unanime del Consiglio regionale della Toscana che ha votato la mozione presentata dal Pd e condivisa da tutti i gruppi consiliari.

L’atto intende esprimere vicinanza alla giornalista de Il Tirreno raggiunta nei giorni scorsi da una lettera di un detenuto che non gradirebbe le sue battaglie e le sue inchieste a difesa delle donne vittime di violenza. Sull’episodio era già stata espressa una ferma condanna da parte dell’Assemblea legislativa su impulso del presidente Antonio Mazzeo.

Nella mozione si impegna inoltre la Giunta a “continuare a mantenere alta l’attenzione sulle politiche di prevenzione, a partire dalla formazione delle nuove generazioni, di contrasto alla violenza sulle donne”, a “garantire la massima incolumità a tutte quelle donne che, come nel caso di Ilaria Bonuccelli, hanno il coraggio di stare in prima fila nel denunciare i fenomeni di violenza di genere contribuendo a sensibilizzare la società”. L’Esecutivo toscano è inoltre chiamato ad “attivarsi, nei confronti del Parlamento e del Governo, per l’adeguamento degli strumenti normativi ed operativi volti a prevenire e contrastare efficacemente simili episodi di violenza, anche psicologica, ed azioni persecutorie, con qualsiasi mezzo ed in qualunque modo operate”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale