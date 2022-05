Disoccupato trova in strada 1000 euro smarriti e li consegna alla polizia

Ha trovato per terra in strada a Firenze, una borsa smarrita contenente 1000 euro in contanti. Lui, un giovane straniero richiedente asilo in Italia, disoccupato che vive in un centro di accoglienza per immigrati, non ci ha pensato due volte a far recapitare la borsa e i soldi alla proprietaria. Il ragazzo, un 30enne pachistano incensurato, una volta trovata la borsa ha raggiunto la caserma della polizia e ha consegnato il tutto al personale.

Gli agenti in seguito hanno provveduto a rintracciare e riconsegnare la borsa e i soldi alla proprietaria, una donna straniera che l'aveva perduta vicino alla stessa caserma, in via Baracca. Il gesto di onestà è stato sottolineato dalla questura di Firenze.

Come ricostruito, il 30enne ha perso il lavoro e non ha ancora trovato un'occupazione, vive in un centro di accoglienza per immigrati ma nonostante questo, ha avuto un comportamento molto corretto riportando il denaro e consegnandolo alla polizia, così la borsa e il contenuto tornassero dalla proprietaria.