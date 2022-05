Dopo la condanna a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale e atti sessuali su un allievo di 15 anni, è cominciato oggi il processo di appello a Firenze per la 34enne che dava lezioni private di lingua inglese. La donna ebbe un figlio dal minore, per questo il marito fu condannato a 1 anno e 8 mesi per essersi attribuito la paternità del nascituro sapendo, secondo l'accusa, che il figlio era stato concepito dal giovane studente.